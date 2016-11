Amazon Echo: Meine digitale Mitbewohnerin Alexa weiß alles

Sie ist besserwisserisch, redet ungefragt dazwischen, wenn man über sie spricht, schreibt mit, was ich sage, kann ganz schön laut werden – und trotzdem ist Alexa meine neue Lieblingsmitbewohnerin. Also nach meiner Frau natürlich. Aber der Reihe nach.Vor rund zwei Monaten kündigte Amazon an, Echo...