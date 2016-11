Darum hat Facebook hunderte lebende Nutzer für tot erklärt

Mark Zuckerberg ist tot. Sagt Facebook. „Wir hoffen, die Menschen, die Mark lieben, finden Trost in den Dingen, die hier geteilt werden, um an ihn zu erinnern und sein Leben zu feiern“, stand am Freitagabend auf dem Facebook-Profil des Firmengründers. Ein klarer Fehler. Doch nicht nur Zuckerberg...