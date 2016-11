Warum Cyberattacken auf vernetzte Haushalte gefährlich sind

Kriminelle nutzen immer häufiger Schwachstellen in Software und Geräten aus, um IT-Systeme in Deutschland zu attackieren. Das geht aus dem Lagebericht 2016 des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Täglich würden rund 380.000 neue...