Das ändert sich am 1. Januar beim Unterhalt für Kinder

Scheidungskinder bekommen ab dem kommenden Jahr von ihren unterhaltspflichtigen Elternteilen mehr Geld. Die neue „Düsseldorfer Tabelle“ tritt am 1. Januar 2017 in Kraft, wie das Oberlandesgericht Düsseldorf am Montag mitteilte. Die Tabelle regelt die Unterhaltszahlungen von getrennt lebenden Vätern...