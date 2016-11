So viel Frust – dieses Facebook-Video macht viele verrückt

Es sind Phänomene, die wohl jeder kennt: Man legt seinen Löffel im Suppenteller ab – und schon macht er sich langsam selbstständig, bis er gänzlich in der Supe versunken ist. Oder auch die angezündete Silvesterrakete, bei der das Feuerwerk am Ende doch ausbleibt. Oder der Ball, der haarscharf am...