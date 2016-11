Braunschweig In fünf Monaten endet in weiten Teilen Niedersachsens der Fernsehempfang mit DVB-T. Wer weiter fernsehen will, benötigt bis dahin neue Technik.

DVB-T-Empfang endet in fünf Monaten

In der Nacht vom 28. auf den 29 März dürften einige Fernseher kein Programm mehr zeigen – zumindest wenn sie dann das Signal noch über das digitale Antennenfernsehen DVB-T empfangen. Von diesem Zeitpunkt an ist in den meisten Regionen Niedersachsens, darunter unter anderem Braunschweig, Hildesheim, Helmstedt, Gifhorn und Goslar ausschließlich DVB-T2 HD zu empfangen. Damit die heutigen DVB-T-Zuschauer ihr Fernsehprogramm auch weiter über Antenne schauen können, benötigen Sie ein neues Empfangsgerät, etwa eine Set-Top-Box oder ein DVB-T2-HD-taugliches Fernsehgerät. Es ist beim Kauf darauf zu achten, dass das Empfangsgerät den HEVC/H.265 Codec unterstützt. Sämtliche Geräte mit dem grünen „DVB-T2 HD Logo“ oder einem Freenet TV-Logo sind für den Empfang geeignet.

Schon heute kann ein DVB-T2-HD-fähiges Empfangsgerät zum Empfang von DVB-T und DVB-T2 HD benutzt werden, denn viele Fernsehzuschauer empfangen in vielen Regionen heute schon neben dem gewohnten DVB-T-Angebot die Programme Das Erste, RTL, ProSieben, SAT.1, VOX und ZDF in HD-Qualität. Diejenigen Fernsehzuschauer, die bereits heute auf ein neues Gerät umsteigen, müssen zur Umstellung am 29. März 2017 nur noch einen Sendersuchlauf durchführen. red