Blaues Glas in den grünen Container

Düsseldorf Wohin gehört blaues Altglas? Diese Frage stellen sich viele Verbraucher am Glascontainer. Weißes kommt in den Container für weißes Glas, braunes in den fürs Braune – und der Grünglascontainer ist das Sammelbecken für alle andersfarbigen Gläser. Denn beim Einschmelzen undRecyceln kann Grünglas mit...