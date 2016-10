Chocolart: In Tübingen dreht sich alles um Schokolade

Vergessen wir alles, was wir über Schokolade und Übergewicht wissen. Streichen wir den Begriff „Hüftgold“. Schließen wir das schlechte Gewissen zu Hause ein. Und machen wir uns auf den Weg zur Chocolart. In diesem Jahr findet das Schokoladenfestival in Tübingen zum elften Mal statt. Vom 29....