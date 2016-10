Immer mehr Frauen sterben in Deutschland an Lungenkrebs

Immer mehr Frauen in Deutschland sterben an Lungen- und Bronchialkrebs: In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Todesfälle um 41 Prozent angestiegen. Dies gab das Statistische Bundesamt am Donnerstag bekannt.2014 war diese Krebsart bei rund 15.500 Frauen die Todesursache. Bei Männern...