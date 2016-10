Neue Macs von Apple erwartet

Cupertino Apple wird heute voraussichtlich nach mehr als einem Jahr seine Notebook-Modellpalette auffrischen. Von der Veranstaltung in der Firmenzentrale in Cupertino (ab 19.00 Uhr MESZ) werden vor allem neue Geräte der Notebook-Reihe MacBook Pro erwartet.

Laut jüngsten Medienberichten soll dabei unter anderem die obere Leiste von Funktions-Knöpfen durch ein berührungsempfindliches Feld ersetzt werden, auf dem je nach Anwendung verschiedene Buttons eingeblendet werden.

Auf dieser Leiste könne auch ein Fingerabdruck-Sensor für die Nutzung des Bezahldienstes Apple Pay bei Einkäufen im Web Platz finden, hieß es zuletzt. Der Service ist zwei Jahre nach dem Start in den USA in Westeuropa bisher in Großbritannien, Frankreich und der Schweiz verfügbar, am Dienstag wurde der Start in Spanien "in den nächsten Monaten" in Aussicht gestellt.