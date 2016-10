Koch-Lehre in den eigenen vier Wänden

Nie war Essen und bewusst gesunde Ernährung so trendig wie heute. Das Internet quillt über vor Food-Blogs und Rezept-Dienstleistern. Wer aber das Kochen richtig lernen möchte, dem sind diese selten eine wirkliche Hilfe; Sie befähigen eher dazu ein bestimmtes Gericht nachzukochen – wenn überhaupt.

Deshalb haben die Braunschweiger Alexander Fasanya und Sebastian Schollmeyer sich mit der Online-Kochschule justcookit.de vor zwei Jahren eine moderne Lösung überlegt. Damit soll jeder von Zuhause aus Kochen lernen können – und zwar von der Pike auf.

Wie das funktioniert? Mit Schritt für Schritt Anleitungen in Videoform. Dabei ergänzen sich die beiden in ihren Fähigkeiten. Alexander Fasanya ist gelernter Koch und Besitzer der Kochschule Braunschweig im Magniviertel. Er hat 13 Jahre Berufserfahrung und arbeitete bereits bei Sternerestaurants in Hamburg und auf Sylt. In seiner Kochschule vermittelt der 34-Jährige schon seit zwei Jahren sein Wissen an Kurs-Teilnehmer. Die Online-Kochschule soll es nun noch einfacher machen. Die Koch-Schüler müssen nicht mehr ins Magniviertel kommen – stattdessen kommt Fasanya zu jedem nach Hause, per Video. So kann der Koch auch Freunde des guten Essens erreichen, die nicht aus der Region kommen.

Ganz bewusst hat das Duo sich gegen ein klassisches Kochbuch und für das Format Video entschieden. Es sei zeitgenössischer und transportiere die Inhalte besser, sagt Fasanya. „Die Menschen sollen mit Alex in einer Mischung aus Spaß und Wissen Kochen lernen, und das während sie in ihrer eigenen Küche stehen“, ergänzt Schollmeyer. Dazu stehen den Mitgliedern von justcookit.de in 9 Modulen 120 Lektionen mit 20 Stunden Videomaterial jederzeit zur Verfügung. Schollmeyer hilft, die Videos professionell zu gestalten. Er weiß, wo Schnitte sinnvoll sind, wie man die Zuschauer visuell überzeugt. Der Grafik-Designer ist Art-Director bei Gingco, einer Werbeagentur, und seit mehr als 20 Jahren im digitalen Geschäft unterwegs. „Wir sind ein gutes Team. Er hinter der Kamera und ich davor“, sagt Fasanya zur Rollenverteilung. Gemeinsam wollen sie das Kochen lernen verändern. Oberste Prämisse: Einfach muss es sein und Spaß soll es machen.

Dabei setzen die beiden überhaupt keine Vorkenntnisse voraus. „Es gibt Menschen, die wissen nicht mal, wie ein Tomate aussieht“, sagt Schollmeyer lachend. Teilnehmer des Basiskochkurses fangen zunächst damit an, etwas über das Küchenwerkzeug zu lernen oder bekommen die verschiedenen Gar-Techniken erklärt. „Dort zeige ich zum Beispiel, welche Messer sich am besten für die verschiedene Produkte eignen und stelle verschiedene Schnitttechniken vor“, sagt Fasanya. Erst nach diesen theoretischen Grundlagen soll das zuvor gelernte auch praktisch in Kochübungen umgesetzt werden. „In diesem Teil kommt auch jeder auf seine Kosten, der zu Weihnachten mal ein ganz besonderes Gericht auftischen möchte, etwa einen Krustenbraten. Aber auch Menüs, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen, schnell zubereitet sind und obendrein auch noch gesund, wie Thaicurry-Hühnchen auf Basmatireis“, verspricht Fasanya. Der Internetauftritt von justcookit.de ist ebenso einfach und übersichtlich gehalten, wie die Erklärungen in den Kochkursen. Hat man sich erstmal angemeldet, findet sich alles auf einen Blick. Die neun Module im Basiskochkurs sind chronologisch geordnet, einzelne Schritte können aber auch übersprungen werden. Jedoch sei es gerade für Kochanfänger wichtig, sich einmal alles angesehen zu haben, sagt Fasanya. Nachdem ein Video abgeschlossen ist, wird es automatisch als „gesehen“ markiert und der Kursfortschritt unter „Meine Erfolge“ vermerkt. Als Abschluss eines jeden Kochkurses bekommen Teilnehmer ein Zertifikat. Außerdem lässt sich jede Lektion sowie alle 130 Rezepte als PDF ausdrucken. „Wir wollen nicht nur digital, sondern auch analog präsent in der Küche sein“, sagt Schollmeyer. Deshalb bekommt jedes neue Mitglied einen Ordner zugeschickt, in welchem die gedruckten Lektionen und Rezepte Platz finden. Bislang gibt es nur den Basiskochkurs. Nächstes Jahr sollen zwei weitere folgen. „Das Angebot wird kontinuierlich erweitert. Als nächstes wird es einen Kurs zu Nahrungsmittelunverträglichkeit geben“, sagt Fasanya.

