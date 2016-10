Ebay macht Fortschritte bei Strukturierung von Informationen

Berlin. Die Handelsplattform Ebay kommt voran bei ihrem Plan, möglichst alle Artikel mit strukturierten Daten zu versehen, um sie besser durchsuchbar zu machen. Weltweit seien rund 40 Prozent des Angebots erfasst worden und im kommenden Jahr solle es einen großen Schritt in Richtung der Marke von 90 Prozent geben, sagte Deutschlandchef Stefan Wenzel der dpa.

Ebay hat rund eine Milliarde Artikel im Angebot, davon etwa 140 Millionen in Deutschland. Sie mit strukturieren Daten zu versehen ist wichtig, um sie eindeutig identifizierbar zu machen. Auf dieser Basis werden zum Beispiel auch Seiten mit einzelnen Marken, beliebten Artikeln oder besten Deals erstellt. Neben den üblichen Produktkennzeichnungen kommt dabei Analyse mit Hilfe künstlicher Intelligenz zum Einsatz.

An dem vor rund einem Jahr gestarteten Treue-Programm Ebay Plus nähmen inzwischen über 185 000 Käufer und mehrere tausend Verkäufer teil, hieß es. Bei Ebay Plus bekommen Kunden für eine Jahresgebühr von 19,90 Euro einen kostenlosen Versand und Rückversand bei entsprechend angebotenen Artikeln sowie Zugang zu speziellen Deals.

Ebay entwickelte in den vergangenen Jahren das Geschäft als Handelsplattform über die anfänglichen Online-Auktionen hinaus. Teil davon ist auch, stationäre Händler ins Internet-Geschäft zu bringen. So verkauften in einem Pilotprojekt in Mönchengladbach 79 beteiligte Händler mehr als 87 500 Artikel mit einem Gesamtwert von über 3,2 Millionen Euro.