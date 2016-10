Blogger sammelt Wlan-Passwörter für Flughäfen weltweit

Raus aus dem Flieger, rein ins Internet. Nicht überall ist das so leicht wie etwa auf den Flughäfen Berlin-Schönefeld, Köln/Bonn oder Frankfurt, wo freies Wlan auf die Fluggäste wartet. In Amsterdam zum Beispiel ist das schon eine andere Sache. Dort findet man den drahtlosen Internetzugang nur in...