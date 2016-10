iPhone in Hosentasche: Schüler erleidet Verbrennungen

Als Muhammed Avci am Morgen des 22. September zur Schule geht, ahnt er noch nichts Böses. Er ist Schüler der Hauptschule an der Klunkau in Salzgitter Lebenstedt. Wie immer schaltet er sein iPhone 5c vor dem Unterricht aus. Als er in der Pause bei seinen Freunden steht, merkt er, wie das Smartphone...