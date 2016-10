Panasonic präsentiert erstmals biegbare Akkus

Eine Mitarbeiterin von Panasonic zeigt den Prototypen eines biegbaren Lithium-Ionen-Akkus. Damit könnte künftig die Entwicklung von tragbaren Elektronikgeräten erleichtert werden, weil sich die Batterie flexibel an Rundungen anpassen kann. Foto: dpa

Chiba. Panasonic hat auf der größten japanischen Elektronikmesse Ceatec neuartige Akkus vorgestellt, die flexibel sind und gebogen werden können. Damit könnte künftig die Entwicklung von Elektronikgeräten erheblich erleichtert werden, die am Körper getragen werden.

Die Ladekapazität werde nicht darunter leiden, wenn die Batterie immer wieder gebogen oder verdreht werde, erklärte ein Firmensprecher am Mittwoch auf der Makuhari Messe in Chiba östlich von Tokio. Die Biegsamkeit eines Akkus würde auch bei Smartcards eine Rolle spielen, die in einer Geldbörse getragen werden.

Bislang liefert Panasonic nur Vorserienmodelle an seine Partner-Unternehmen aus. Sie sind 0,55 Millimeter dick und können bis 25 Grad gebogen werden. Panasonic rechnet damit, dass bis zum Jahr 2018 Geräte auf den Markt kommen, in denen flexible Lithium-Ionen-Batterie verbaut sind. Derzeit haben die biegsamen Akkus nur eine vergleichsweise geringe Kapazität von maximal 60 Milli-Ampere-Stunden (mAh). Moderne Smartphones verfügen dagegen über 3 000 mAh oder mehr.

Ein biegsamer Akku ist auch eine der technischen Voraussetzungen für die Entwicklung neuartiger Smartphones, die gefaltet werden können. Nach Experteneinschätzungen arbeiten Konzerne wie Samsung und LG an der Umsetzung solcher Konzepte. Dafür würden auch biegsame Displays benötigt.