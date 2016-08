Türkischer Soldat bei Angriff von Kurden im Norden Syriens getötet

2016-08-27T22:53:01+0200

Ein türkischer Soldat ist bei einem Angriff kurdischer Kämpfer im Norden Syriens getötet worden. Drei weitere seien verletzt worden, meldete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Es ist der erste Bericht über türkische Opfer seit dem Start des türkischen Militäreinsatzes in Nord-Syrien am Mittwoch. Ziel des Raketen-Angriffs waren Anadolu zufolge zwei türkische Panzer. Die türkische Armee habe auf den Angriff mit Artilleriebeschuss reagiert. Die türkische Regierung will verhindern, dass die Kurden in Syrien noch mehr Gebiete unter ihre Kontrolle bringen.