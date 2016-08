Schranke missachtet: Zwei Jugendliche bei Unfall mit Zug getötet

2016-08-27T08:03:00+0200

Bei einem Autounfall in Thüringen sind zwei Jugendliche ums Leben gekommen und zwei weitere schwer verletzt worden. Der Fahrer hatte in Unterwellenborn die Schranke an einem Bahnübergang missachtet. Daraufhin wurde das Auto mit den vier Insassen von einer Regionalbahn erfasst, wie die Polizei in Erfurt mitteilte. Die Getöteten waren 18 und 19 Jahre, die Verletzten sind 16 und 19 Jahre alt. Der Lokführer erlitt einen Schock. Die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt.