Schlüssel vergessen - Mann klettert an Balkonen in 2. Stock

2016-08-28T12:03:06+0200

An den Balkonen eines Hauses in Merseburg ist ein Mann aus Sachsen-Anhalt in seine Wohnung im zweiten Stock geklettert. Ein Nachbar hatte gestern Abend die Polizei gerufen, weil er den Mann mit Taschenlampe bemerkte und einen Einbrecher vermutete, wie die Polizei in Halle mitteilte. Die Beamten trafen den Mann in seiner Wohnung in der obersten Etage an. Es stellte sich heraus, dass er der Mieter ist und seinen Schlüssel vergessen hatte.