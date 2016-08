Polin Radwanska gewinnt Tennisturnier in New Haven

2016-08-28T01:33:00+0200

Die Weltranglisten-Vierte Agnieszka Radwanska hat kurz vor Beginn der US Open das Tennisturnier in New Haven gewonnen und ihren Status als Mitfavoritin für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres untermauert. Die Polin setzte sich im Endspiel gegen Jelina Switolina aus der Ukraine mit 6:1 und 7:6 durch. Radwanska hat bei einem Finaleinzug in New York sogar theoretische Chancen, die Führung in der Weltrangliste zu übernehmen. Die US Open beginnen am Montag in New York. Zehn deutsche Damen und acht deutsche Herren sind dabei.