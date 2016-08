Nico Rosberg startet von Platz eins nach der Formel-1-Sommerpause

2016-08-28T04:02:01+0200

Nico Rosberg startet heute von der Pole Position in das erste Formel-1-Rennen nach der Sommerpause. Mit einem Sieg beim Großen Preis von Belgien könnte der Mercedes-Pilot seinen Rückstand in der WM-Wertung auf Teamkollege Lewis Hamilton verkleinern. Neben Rosberg steht Red-Bull-Pilot Max Verstappen in der ersten Startreihe. Von den Positionen drei und vier nehmen die beiden Ferrari-Fahrer Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel das Rennen in Angriff.