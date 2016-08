Nach Erdbeben in Italien: Trauerfeier und steigende Opferzahl

2016-08-27T12:02:01+0200

Trauer und Tränen in Ascoli Piceno: Zum Staatsakt für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in Italien sind zahlreiche Trauernde in die Stadt gekommen. Auch Staatspräsident Sergio Mattarella und Ministerpräsident Matteo Renzi nahmen an der Zeremonie teil. Renzi zeigte sich vor dem Beginn der Trauerfeier tief bewegt und sprach mit zahlreichen Angehörigen. 35 mit Blumen geschmückte Särge waren von Leichenwagen in den «Palazzetto dello Sport» gebracht worden. Währenddessen ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Der Zivilschutz spricht jetzt von mindestens 290 Opfern.