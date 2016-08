Minenarbeiter wegen Tötung von Vizeminister in Bolivien festgenommen

2016-08-27T07:23:01+0200

Über 40 Bergarbeiter sind in Bolivien nach der Tötung des stellvertretenden Innenministers festgenommen worden. Fünf von ihnen sollen direkt für den Tod des 55-jährigen Vizeministers Rodolfo Illanes verantwortlich sein, wie der Generalstaatsanwalt erklärte. Zu ihnen zähle der Vorsitzende des Verbands der Bergarbeiter Genossenschaften. Illanes war am Donnerstag bei einer Straßenblockade der selbstständigen Bergarbeiter in Panduro, 165 Kilometer südöstlich von La Paz, erschlagen worden.