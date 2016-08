Mindestens 35 Tote bei türkischen Luftangriffen in Nordsyrien

2016-08-28T12:23:03+0200

Bei zwei türkischen Luftangriffen in Nordsyrien sind nach Angaben von Menschenrechtlern mindestens 35 Zivilisten ums Leben gekommen. Jets hätten einen Bauernhof südlich der Grenzstadt Dscharablus bombardiert, in dem Familien Unterschlupf gesucht hätten, berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. 15 Zivilisten seien umgekommen. Bei einem weiteren Angriff auf ein Dorf nahe der syrisch-türkischen Grenze starben mindestens 20 Unbeteiligte, 50 wurden verletzt. Die Türkei will die Terrormiliz IS vertreiben und die kurdischen Kämpfer in Nordsyrien zurückdrängen.