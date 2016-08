Löw will Mannschaft über neuen DFB-Kapitän informieren

2016-08-28T11:33:05+0200

Bundestrainer Joachim Löw will seine Spieler über den von ihm auserkorenen Nachfolger von Bastian Schweinsteiger als neuen Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft informieren. Da die DFB-Auswahl erst am Montagnachmittag in Düsseldorf zusammenkommt, könnte die Personalie erst nach der Pressekonferenz von Löw verkündet werden. Sie ist für 13.00 Uhr angesetzt. Schweinsteiger verabschiedet sich am Mittwoch mit seinem 121. Länderspiel im Test gegen Finnland in Mönchengladbach nach zwölf Jahren aus der Nationalmannschaft. Favorit auf das Kapitänsamt ist Torhüter Manuel Neuer.