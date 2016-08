Löw gibt Kapitänsentscheidung nach Finnland-Test bekannt

2016-08-29T14:03:01+0200

Bundestrainer Joachim Löw hat eine Entscheidung über die Nachfolge von Bastian Schweinsteiger getroffen, will den neuen Kaptiän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aber erst nach dem Test gegen Finnland bekanntgeben. Am Mittwoch werde Bastian Schweinsteiger der Kapitän sein, sagte Löw. Schweinsteiger feiert am Mittwoch in Mönchengladbach mit seinem 121. Länderspiel seinen Abschied aus dem DFB-Team. Lukas Podolski, der die Nationalmannschaft ebenfalls verlässt, wird sein Abschiedsspiel im März 2017 bekommen.