Kauder hält Steuerentlastung um 15 Milliarden Euro für möglich

2016-08-28T00:52:59+0200

Der Staat kann die Steuerzahler nach Einschätzung von Unionsfraktionschef Volker Kauder nach der Bundestagswahl um etwa 15 Milliarden Euro entlasten. In der nächsten Legislaturperiode werde es noch eine größere Steuererleichterung geben, sagte der CDU-Politiker der «Bild am Sonntag». Vor allem Familien und die Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen sollten davon profitieren. Bereits in dieser Wahlperiode habe man die kalte Progression reduziert, sagte Kauder.