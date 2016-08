Hunderttausende beim NRW-Geburtstagsfest - Hitze macht zu schaffen

2016-08-29T00:02:00+0200

Das drei Tage dauernde Bürgerfest zum 70. Geburtstag von Nordrhein-Westfalen hat nach Schätzung der Veranstalter etwa 600 000 Besucher in die Landeshauptstadt Düsseldorf gelockt. «Es war ein schönes, gutes Fest», sagte ein Sprecher der Stadt in einer ersten Bilanz. Das heiße Wetter mit Temperaturen von über 30 Grad bescherte den Rettungsdiensten viel Arbeit. Kreislaufbeschwerden nach einem zu langen Aufenthalt in der Sonne gehörten zu den häufigsten Gründen, wenn Besucher behandelt wurden.