Gladbach siegt im Topspiel 2:1 gegen Bayer Leverkusen

2016-08-27T20:32:05+0200

Borussia Mönchengladbach ist mit einem Sieg in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet und hat damit eine perfekte Woche hingelegt. Nach dem Einzug in die Champions-League-Gruppenphase feierten die «Fohlen» einen 2:1-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen. Vor 52 183 Zuschauern im Borussia-Park entwickelte sich von Beginn an eine unterhaltsame Partie.