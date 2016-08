Frankreich nimmt Schwager von «Charlie-Hebdo»-Attentäter in Haft

2016-08-27T19:52:00+0200

Paris (dpa) – Der Schwager des «Charlie-Hebdo»-Attentäters Chérif Kouachi ist in Frankreich in Untersuchungshaft genommen worden. Dies meldet die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizkreise. Dem 20-jährigen französischen Studenten werden Verbindungen zu einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Er soll versucht haben, sich der Terrorgruppe Islamischer Staat in Syrien anzuschließen. Mourad Hamyd war Ende Juli an der türkisch-bulgarischen Grenze festgenommen worden.