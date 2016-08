Experte: Fahrradmarkt lockt zahlreiche Start-ups

2016-08-28T07:03:00+0200

Die Umsätze mit Rädern und E-Bikes sind 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro gestiegen. Das Wachstum locke zahlreiche Neugründer und Start-ups in die Szene, heißt es beim Zweirad-Industrie-Verband. «Es gibt viele Schrauber und Bastler, die sich gut auskennen», sagte ZIV-Sprecher David Eisenberger «Da entstehen natürlich auch neue Geschäftskonzepte - eine ganze Menge.» Doch nur die wenigsten könnten sich auch dauerhaft am Markt halten. Genaue Zahlen dazu gebe es nicht, sagte Eisenberger im Vorfeld der Messe Eurobike in Friedrichshafen am Bodensee.