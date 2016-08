Belgische Medien: Nächtliche Bombenexplosion in Brüssel

2016-08-29T08:02:08+0200

Am kriminologischen Institut in Brüssel ist belgischen Medienberichten zufolge eine Bombe explodiert. Ein Wagen sei in der Nacht um kurz nach zwei Uhr auf das Gelände gefahren, anschließend sei die Bombe detoniert, berichtete der öffentliche Rundfunksender RTBF. Ein Feuer brach aus, verletzt wurde niemand, wie auch der Sender Bel RTL meldete. Die Hintergründe des Vorfalls seien noch unklar, hieß es. Konkrete Hinweise auf einen terroristischen Angriff gab es noch nicht.