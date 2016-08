Anti-Mafia-Staatsanwalt: Wiederaufbau «Leckerbissen» für Kriminelle

2016-08-28T13:53:00+0200

Rom (dpa) - Der oberste Anti-Mafia-Staatsanwalt Italiens hat nach dem Erdbeben vor einer Beteiligung Krimineller am Wiederaufbau gewarnt. So ein Wiederaufbau sei traditionell ein Leckerbissen für Kriminelle und ihre verbündeten Geschäftspartner, sagte Franco Roberti in einem Zeitungsinterview. Jedoch stünden einer möglichen Mafia-Verstrickung mittlerweile Behörden und Ermittler viel stärker entgegen als in der Vergangenheit. Nach dem Erdbeben von Irpinia mit 3000 Toten im Jahr 1980 wurden Spendengelder von korrupten Politikern und der Mafia im großen Stil veruntreut.