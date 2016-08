Acht Soldaten bei Angriff in Paraguay getötet

2016-08-28T02:43:00+0200

Bei einer mutmaßlichen Guerilla-Attacke sind in Paraguay acht Soldaten getötet worden. Wie der Innenminister mitteilte, könnte der Angriff auf das Konto der seit einiger Zeit in dem südamerikanischen Land aktiven Guerillagruppe «Paraguayische Volksarmee» gehen. Zunächst sei eine Patrouille des Militärs bei Horqueta, rund 420 Kilometer nördlich der Hauptstadt Asunción, mit einer Bombe attackiert worden, dann mit Schüssen. Staatspräsident Horacio Cartes kündigte eine harte Reaktion an.