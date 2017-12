Der glücklichste Wolfsburger

Jeffrey Bruma war wohl der glücklichste Spieler des VfL Wolfsburg, der am Samstagabend nach dem 0:0 beim Hamburger SV in den Bus in Richtung Heimat stieg. Erstmals seit seiner Knie-OP im März stand der 26 Jahre alte Innenverteidiger wieder im Kader des Fußball-Bundesligisten. „Es war natürlich...