Zum Abschluss kommt Leipzig – Guilavogui: „Die Brust ist breit“

Wie man RB Leipzig so richtig ärgern kann, hat der ehemalige Klub Martin Schmidts am Samstagnachmittag gezeigt. Mit einem beherzten Auftritt holte der FSV Mainz von Trainer Sandro Schwarz einen Punkt in der Messestadt. Morgen (18.30 Uhr) treten die Leipziger bei Schmidts VfL Wolfsburg an. „Mal...