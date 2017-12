Der VfL gewinnt einen Punkt gegen den HSV

Martin Schmidt liebt die Kälte, sie macht dem in der Schweiz geborenen Trainer des VfL Wolfsburg nichts aus. Aber so ein typisches Hamburger „Schietwetter“ mit Regen und Graupel bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, wie es sich am Samstag im Volksparkstadion niederschlug, findet er einfach nur...