Wolfsburgs heißer Herbst beginnt

Rudi Völler war sauer an diesem 17. Februar, mal wieder. Er ist es häufig in dieser Zeit, denn Bayer Leverkusen spielt schlecht, sein Trainer Roger Schmidt gerät daher unter immer höheren medialen Druck. Und nun soll Bayers Sportdirektor, so berichtete der „Kicker“, ein Auge auf den Mainzer Trainer...