VfL: Talent Jaeckel verlängert vorzeitig bis 2020

Wolfsburg Der 19-jährige Paul Jaeckel, der die Vorbereitung aktuell mit dem Profikader bestreitet, aber eigentlich für die U23 vorgesehen ist, hat seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg vorzeitig um ein Jahr bis 2020 verlängert. Vor drei Jahren war der talentierte Abwehrspieler von Energie Cottbus in den Wolfsburger Nachwuchs gewechselt. „Paul bringt schon vieles mit, um perspektivisch den Sprung in den Profikader zu schaffen, wenn er weiterhin so am Ball bleibt“, erklärt VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe. „Wir wollen ihn weiter fördern und bestmöglich für den nächsten Schritt vorbereiten.“

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder