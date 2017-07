Yannick Gerhardts Sommer des Lächelns

Foto: Instagram/yannick gerhardt

Traumurlaub während die VfL-Kollegen schon schufteten: Yannick Gerhardt war nach der U21-EM in Japan unterwegs, besuchte seine Ex-Kollegen Yuya Osako und Kazuki Nagasawa in Tokio und lebte traditionell in Kyoto. Foto: Instagram/yannick gerhardt