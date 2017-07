Erst Mario Kart, dann Gokart: VfL-Profis auf Rennstrecke

Wenn die Spieler des VfL Wolfsburg im Trainingslager in der Klosterpforte mal gerade nicht auf dem Rasen stehen, auf den Massagebänken liegen oder schlafen, sitzen sie oft zusammen und zocken einen echten Videospiel-Klassiker: Mario Kart. Das zeigten Marvin Stefaniak und Co. in den letzten Tagen...