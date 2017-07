Träsch vor der Rückkehr zum VfB Stuttgart?

Christian Träsch steht offenbar bei seinem Ex-Klub VfB Stuttgart hoch im Kurs. Der Bundesliga-Aufsteiger, so war es am Dienstag zu hören, ist am 29 Jahre alten Defensiv-Spezialisten des VfL Wolfsburg dran. Der Klub würde Träsch, der seit sechs Jahren beim VfL spielt, wohl keine Steine in den Weg legen, sollte der VfB um die zwei Millionen Euro Ablöse bieten. Vor seinem Wechsel zum VfL lief Träsch in 108 Partien für den VfB auf.

