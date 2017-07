Reifeprüfung bestanden – mit Auszeichnung

Wer verstehen will, wie Maximilian Arnold tickt, sollte dessen Reaktion im Moment des Abpfiffs im EM-Finale der U21-Nationalmannschaft ganz genau beobachten. Der Kapitän hüpfte nicht sofort in die schwarz-weiße Jubeltraube seiner Teamkollegen. Nein, er ging zu den am Boden liegenden Spaniern und...