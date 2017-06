Pechvogel Hansen verletzt sich am Fuß

Wolfsburg Hendrik Hansen hat den VfL Wolfsburg in Richtung der Würzburger Kickers verlassen. Doch die ersten Tage beim Drittligisten liefen nicht wie geplant. Im Training am Freitag hat sich der 22-Jährige am Fuß verletzt und wird erst einmal ausfallen. „An erster Stelle steht die Gesundheit, Hendrik wird...