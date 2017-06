„Ich hoffe, der VfL lernt daraus“

20 Jahre Bundesliga-Fußball in Wolfsburg. Dass der VfL dies am Sonntag in einer Woche (17 Uhr) mit seinem Jubiläumsspiel zwischen den Aufstiegshelden von 1997 und einer Allstars-Auswahl auch gebührend feiern kann, hat er nicht nur seinen aktuellen Profis zu verdanken, die in der Relegation gerade...