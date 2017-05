Dzeko: „Ich freue mich wahnsinnig aufs Wiedersehen“

Foto: regios24/Priebe, Imago/Insidefoto

Sein größter Erfolg: Edin Dzeko stemmt im Wolfsburger Trikot die Meisterschale in die Höhe (großes Foto). Bei AS Rom ist er gerade Torschützenkönig in der italienischen Serie A geworden. Foto: regios24/Priebe, Imago/Insidefoto