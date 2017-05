Guilavoguis Rennen gegen die Zeit

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Josuha Guilavogui arbeitet mit Hochdruck an seiner Genesung. Der Franzose aus dem Mittelfeld des VfL Wolfsburg hatte sich am Donnerstag im Relegationshinspiel gegen Eintracht Braunschweig an der Oberschenkelmuskulatur verletzt und musste daher ausgewechselt...