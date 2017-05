Wieder entscheidend: Gomez, wer sonst?!

So kräftig, wie Francisco Javier Garcia Sanz beim Gang in die Umkleidekabine auf die breiten Schultern von Mario Gomez schlug, müssten es die VfL-Fans mit der Angst zu tun bekommen, dass ihr Torjäger im Relegationsrückspiel in Braunschweig am Montag (20.30 Uhr) wegen akuter Schieflage ausfällt....