Dusel-Elfer: Gomez sorgt für Ruhe

Der VfL Wolfsburg hat gestern Abend den Grundstein gelegt, um auch ab Juli weiter in der Fußball-Bundesliga zu spielen. In der ausverkauften VW-Arena gewann die Mannschaft von Andries Jonker mit 1:0 (1:0) gegen Lokalrivale Eintracht Braunschweig. Torschütze war Mario Gomez per Handelfmeter (35....