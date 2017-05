Jonker hofft auf Rodriquez‘ Rückkehr

Der schweizer Nationalspieler Ricardo Rodriguez könnte im Relegationsspiel zum Hoffnungsträger für den VfL werden. Dies wurde auf der Pressekonferenz am Mittwoch bekannt. Foto: Susanne Hübner

Wolfsburg Schweizer Nationalspieler könnte in der Relegation gegen Eintracht zum Hoffnungsträger für den VfL Wolfsburg werden.

Ricardo Rodriguez kann möglicherweise spielen gegen Eintracht und würde dann wohl in die Innenverteidigung rücken. Als 19. Spieler steht er im Kader für Teil 1 des dramatischen Relegationsknüllers um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga. Der Schweizer könnte am Donnerstag (20.30 Uhr, VW-Arena) gegen Braunschweig zum Hoffnungsträger für den zuletzt taumelnden VfL Wolfsburg werden.

Wegen einer Sprunggelenksverletzung musste Rodriguez in den vergangenen Spielen pausieren, trainierte aber laut Andries Jonker in der einen oder anderen Einheit wieder „volle Kanne“ mit. Der VfL-Trainer lobte: „,Rici‘ ist ein überragender Spieler.“ Als solcher sei dieser in der Lage, dem Team trotz Verletzungspause zu helfen, wenn er einsatzfähig ist. „Ich traue ihm das zu.“

Ansonsten geizte der niederländische Coach mit harten Fakten bei der Pressekonferenz am Mittwochabend. Neue Ausfälle gebe es nicht, aber auch keine Wunderheilungen. Das Kurztrainingslager in Jonkers Heimatland in De Lutte habe den Spielern die nötige Ruhe bringen sollen, um den Kopf freizubekommen. „Gegen den HSV haben wir zum vierten Mal in den zwölf Spielen, seit ich hier bin, Punkte aus der Hand gegeben. Darüber haben wir gesprochen. Damit muss jetzt Schluss sein. Jetzt müssen wir wirklich gewinnen.“

Die Eintracht erwartet Jonker als „eine Mannschaft, die über Geschlossenheit und Kampfgeist kommt. Alle anderen taktischen Details behalte ich lieber für mich“, erklärte der VfL-Coach. Aber seinen Spielern müsse klar sein: „Nur schön zu spielen, reicht nicht.“ Am liebsten mit einem 6:0 im Rücken möchte Jonker am Montag (20.30 Uhr) ins Rückspiel in Braunschweig gehen. „Mein Wunsch ist ein klarer Sieg.“

VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe wirkte auffallend vorsichtig und zurückhaltend während der Pressekonferenz. Er verwies darauf, dass der VfL noch eine Rechnung mit Eintracht offen habe aus der Saison 2013/14, als der Erzrivale überraschend 2:0 in der VW-Arena gewann. „Wir sind es den Fans schuldig, alles reinzugeben. Fußballerische Klasse ist am Ende nicht der Maßstab, sondern erfolgreich zu sein“, erklärte Rebbe. Jonker schlug deutlicher in diese Kerbe: „Es ist nicht wichtig, wie wir spielen, sondern dass wir gewinnen.“