Von Machtwechseln und Fußballgöttern

Der VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig sind zwar geografisch Nachbarn. Aber wirklich oft sind sie sich in sportlicher Hinsicht nicht über den Weg gelaufen. In der Regionalliga-Saison 1973/74 standen sich beide Klubs gegenüber, zudem in der Oberliga-Spielzeit 1987/88. In den beiden Bundesligen...